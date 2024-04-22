Бубневич Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубневич Михаил

Место рождения

Журавцы, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бубневич Томаш (Тумаш)

Мать ребёнка: Бубневич Альжутта

Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бубневич Аким

Мать ребёнка: Бубневич Альжутта

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Иодо Агафья

Мать ребёнка: Бубневич Альжутта

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бубневич Роман

Мать ребёнка: Бубневич Альжутта

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубневич Альжутта

Смерть
Неизвестно
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