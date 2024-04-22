Бубневич Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Бубневич Альжутта
Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бубневич Аким
Мать ребёнка: Бубневич Альжутта
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Иодо Агафья
Мать ребёнка: Бубневич Альжутта
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Бубневич Роман
Мать ребёнка: Бубневич Альжутта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубневич Альжутта
Смерть
Неизвестно