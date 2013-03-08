Янкович (Близняк) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкович (Близняк) Евгения

Место рождения

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с

Дата рождения

01.07.1949

Дата смерти

08.03.2013

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1949

Отец: Близняк Юрий Степанович

Мать: Близняк Лидия

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jankovich VIKTOR

Смерть
08.03.2013
Добеле, Dobeles novads
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Добеле, Dobeles novads
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