Янкович (Близняк) Евгения
Место рожденияБеларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Дата рождения01.07.1949
Дата смерти08.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1949
Отец: Близняк Юрий Степанович
Мать: Близняк Лидия
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jankovich VIKTOR
Смерть
08.03.2013
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно