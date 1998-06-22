Кажукар (Близняк) Ирина
Место рожденияБеларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Дата рождения06.12.1957
Дата смерти22.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1957
Отец: Близняк Юрий
Мать: Близняк Лидия
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
09.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кажукар Николай
Наудите, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
09.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кажукар Николай
Смерть
22.06.1998
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно