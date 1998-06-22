Кажукар (Близняк) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кажукар (Близняк) Ирина

Место рождения

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с

Дата рождения

06.12.1957

Дата смерти

22.06.1998

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1957

Отец: Близняк Юрий

Мать: Близняк Лидия

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
09.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кажукар Николай

Наудите, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
09.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кажукар Николай

Минск, Минск
Смерть
22.06.1998
Минск, Минск
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
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