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Манаев Имаметдин Фаритдинов

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

05.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888

Отец: Хуснутдинов Фаритдин

Мать: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Манаев Г-Хамит Имаметдинов

Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Манаев Файзи Имаметдинов

Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Рождение ребёнка
12.10.1920

Сын: Манаев Асрар Имаметдинов

Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Смерть
Неизвестно

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