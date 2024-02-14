Манаев Имаметдин Фаритдинов
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения05.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Манаев Г-Хамит Имаметдинов
Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза
Рождение ребёнка
20.08.1917
Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза
Рождение ребёнка
12.10.1920
Мать ребёнка: Манаева (Салахетдинова) Махмуза
Смерть
Неизвестно