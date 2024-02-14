Манаева (Салахетдинова) Махмуза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Манаев Г-Хамит Имаметдинов

Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Манаев Файзи Имаметдинов

Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Рождение ребёнка
12.10.1920

Сын: Манаев Асрар Имаметдинов

Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Смерть
Неизвестно

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