Манаева (Салахетдинова) Махмуза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Манаев Г-Хамит Имаметдинов
Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов
Рождение ребёнка
20.08.1917
Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов
Рождение ребёнка
12.10.1920
Отец ребёнка: Манаев Имаметдин Фаритдинов
Смерть
Неизвестно