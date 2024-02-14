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Манаев Файзи Имаметдинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1917

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1917

Отец: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Мать: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Военная служба
Неизвестно
Манаев Файзи Ималович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1917 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказга Дата и место призыва 15.09.1941 Ишимбайский ГВК, Башкирская АССР, ... Показать все
Смерть
?.02.1942

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