Манаев Файзи Имаметдинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1917
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1917
Военная служба
Неизвестно
Манаев Файзи Ималович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1917 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказга Дата и место призыва 15.09.1941 Ишимбайский ГВК, Башкирская АССР, ... Показать все
Смерть
?.02.1942