Хуснутдинов Фаритдин
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1874
Сын: Манаев Фаттахетдин Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Рождение ребёнка
21.10.1877
Сын: Манаев Камалетдин Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Рождение ребёнка
05.02.1888
Сын: Манаев Имаметдин Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Рождение ребёнка
07.04.1896
Сын: Манаев Габдулла Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Рождение ребёнка
07.04.1896
Сын: Манаев Габдрахам Фаритдинов
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Место жительства
1917
том 2|---0121МанеевФариттин55 лет
Смерть
После 1917