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Хуснутдинов Фаритдин

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шамсетдинов Хуснутдин

Мать: Шамсетдинова (А-Назирова) Уммирахиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинов (Шайхлисламова) Файза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1874

Сын: Манаев Фаттахетдин Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
21.10.1877

Сын: Манаев Камалетдин Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
05.02.1888

Сын: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Манаев Габдулла Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Манаев Габдрахам Фаритдинов

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Место жительства
1917
том 2|---0121МанеевФариттин55 лет
Смерть
После 1917

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