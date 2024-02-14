Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения10.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1886
Рождение ребёнка
1910
Сын: Манаев Минивалли Занеевич
Мать ребёнка: Манаева (Калимулина) Рабига
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Манаев Габдулла Ялалетдинов
Мать ребёнка: Манаева (Калимулина) Рабига
Место жительства
1917
в переписи данных нетотец есть.
Смерть
Неизвестно