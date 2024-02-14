Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

10.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1886

Отец: Хуснутдинов Фаритдин

Мать: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Рождение ребёнка
1910

Сын: Манаев Минивалли Занеевич

Мать ребёнка: Манаева (Калимулина) Рабига

Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Манаев Габдулла Ялалетдинов

Мать ребёнка: Манаева (Калимулина) Рабига

Место жительства
1917
в переписи данных нетотец есть.
Смерть
Неизвестно

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