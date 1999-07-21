Манаев Минивалли Занеевич
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1910
Дата смерти21.07.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина (Манаева) Флюра Минивалиевна
Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова (Манаева) Фаягуль Минивалиевна
Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манаев Минигали Минивалиевич
Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Смерть
21.07.1999