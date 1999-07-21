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Манаев Минивалли Занеевич

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

21.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Мать: Манаева (Калимулина) Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина (Манаева) Флюра Минивалиевна

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова (Манаева) Фаягуль Минивалиевна

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манаев Минигали Минивалиевич

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Смерть
21.07.1999

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