Манаева (Калимулина) Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Калимулина) Рабига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Манаев Минивалли Занеевич

Отец ребёнка: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Манаев Габдулла Ялалетдинов

Отец ребёнка: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Смерть
Неизвестно

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