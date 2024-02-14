Манаева (Калимулина) Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Манаев Минивалли Занеевич
Отец ребёнка: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Манаев Габдулла Ялалетдинов
Отец ребёнка: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов
Смерть
Неизвестно