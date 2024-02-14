Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснутдинов Фаритдин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1874
Сын: Манаев Фаттахетдин Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Рождение ребёнка
21.10.1877
Сын: Манаев Камалетдин Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Рождение ребёнка
05.02.1888
Сын: Манаев Имаметдин Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Рождение ребёнка
07.04.1896
Сын: Манаев Габдулла Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Рождение ребёнка
07.04.1896
Сын: Манаев Габдрахам Фаритдинов
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин
Смерть
Неизвестно