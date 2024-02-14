Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Фаритдин

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1874

Сын: Манаев Фаттахетдин Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Рождение ребёнка
21.10.1877

Сын: Манаев Камалетдин Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Манаев Ялалетдин (Залялетдин) Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Рождение ребёнка
05.02.1888

Сын: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Манаев Габдулла Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Манаев Габдрахам Фаритдинов

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фаритдин

Смерть
Неизвестно

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