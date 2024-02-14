Манаев Камалетдин Фаритдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаев Камалетдин Фаритдинов

Манаев Камалетдин Фаритдинов

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

21.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877

Отец: Хуснутдинов Фаритдин

Мать: Хуснутдинова (Галиуллина) Сатдика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Насретдинова) Гульсылу

Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Манаев Биктимир Камалетдинов

Мать ребёнка: Манаева (Насретдинова) Гульсылу

Рождение ребёнка
20.09.1913

Сын: Манаев Ахкаметдин Камалетдинов

Мать ребёнка: Манаева (Насретдинова) Гульсылу

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.