Манаев Асрар Имаметдинов
Место рожденияБашкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган
Дата рождения12.10.1920
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1920
Военная служба
Неизвестно
Манаев Асрар Тиман. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказга Дата и место призыва __.__.1940 Стерлитамакский ГВК, Башкирская АССР... Показать все
Смерть
1942