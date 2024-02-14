Манаев Асрар Имаметдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаев Асрар Имаметдинов

Манаев Асрар Имаметдинов

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган

Дата рождения

12.10.1920

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1920

Отец: Манаев Имаметдин Фаритдинов

Мать: Манаева (Салахетдинова) Махмуза

Военная служба
Неизвестно
Манаев Асрар Тиман. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказга Дата и место призыва __.__.1940 Стерлитамакский ГВК, Башкирская АССР... Показать все
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.