Пеньков Матвей Минеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Пеньков Миней Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агрипина Матвеевна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Матвеевна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Власова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова
Рождение ребёнка
01.02.1842
Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Анна Якимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856