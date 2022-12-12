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Пеньков Матвей Минеевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пеньков Миней Фёдорович

Мать: Пенькова Евгения Осиповна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пеньков Игнат Матвеевич

Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агрипина Матвеевна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафия Матвеевна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Власова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Пеньков Парфён Матвеевич

Мать ребёнка: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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