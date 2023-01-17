Пеньков Игнат Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пеньков Матвей Минеевич
Мать: Пенькова Анна Якимова
Бракосочетание
10.12.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 19 лет невеста 19 лет из дер. Щепелёвской крест. Аврама Иванова Ермолина дочь поручители той волости дер. Радиона Марфина крест. Михаил Сидоров, Филип Михайлов, Васил... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.
Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.
Дочь: Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.
Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пенькова Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
03.06.1855 ст.
Сын: Пеньков Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
06.10.1857 ст.
Сын: Пеньков Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Пенькова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
28.07.1885
Дочь: Наталия Игнатьевна
Мать ребёнка: Пенькова Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866