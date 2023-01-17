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Пеньков Игнат Матвеевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пеньков Матвей Минеевич

Мать: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.12.1846 ст.

Жена: Пенькова Евдокия Абрамова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1846г. МК Красное (свадьба) жених 19 лет невеста 19 лет из дер. Щепелёвской крест. Аврама Иванова Ермолина дочь поручители той волости дер. Радиона Марфина крест. Михаил Сидоров, Филип Михайлов, Васил... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.

Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.

Дочь: Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.

Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пенькова Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1855 ст.

Сын: Пеньков Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
06.10.1857 ст.

Сын: Пеньков Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Абрамова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Пенькова Татьяна Трофимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1885

Дочь: Наталия Игнатьевна

Мать ребёнка: Пенькова Татьяна Трофимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Татьяна Трофимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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