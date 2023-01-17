Пенькова (Ермолина) Евдокия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Ермолина) Евдокия Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.12.1846 ст.

Муж: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1846г. МК Красное (свадьба) жених 19 лет невеста 19 лет из дер. Щепелёвской крест. Аврама Иванова Ермолина дочь поручители той волости дер. Радиона Марфина крест. Михаил Сидоров, Филип Михайлов, Васил... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.

Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.

Дочь: Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.

Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пенькова Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1855 ст.

Сын: Пеньков Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Рождение ребёнка
06.10.1857 ст.

Сын: Пеньков Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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