Пенькова (Ермолина) Евдокия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.12.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 19 лет невеста 19 лет из дер. Щепелёвской крест. Аврама Иванова Ермолина дочь поручители той волости дер. Радиона Марфина крест. Михаил Сидоров, Филип Михайлов, Васил... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1849 ст.
Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.
Дочь: Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.
Сын: Пеньков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пенькова Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
03.06.1855 ст.
Сын: Пеньков Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
06.10.1857 ст.
Сын: Пеньков Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866