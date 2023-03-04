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Пенькова Анна Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пеньков Игнат Матвеевич

Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пенькова) Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пенькова) Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Власова (Пенькова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Пеньков Парфён Матвеевич

Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1863

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