Пенькова Анна Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пенькова) Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пенькова) Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Власова (Пенькова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич
Рождение ребёнка
01.02.1842
Отец ребёнка: Пеньков Матвей Минеевич
Смерть
1863