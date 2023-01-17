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Пеньков Парфён Матвеевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.02.1842

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842

Отец: Пеньков Матвей Минеевич

Мать: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Пенькова Анисия Тимофеевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1860г. МК Лубягино (ДР) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 141 | Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 22 года | Поручители :по женеху Государств. кр-не Пасеговской волости деревни Родиона-Марфина Иван Михайло... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Александра Парфёновна

Мать ребёнка: Пенькова Анисия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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