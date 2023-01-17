Пенькова (Никулина) Анисия Тимофеевна
Место рожденияд. Балахничи (Ивана Скороходова)
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Никулин Тимофей Гаврилович
Мать: не указана
д. Балахничи (Ивана Скороходова)
Бракосочетание
31.01.1860
1860г. МК Лубягино (ДР) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 141 | Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 22 года | Поручители :по женеху Государств. кр-не Пасеговской волости деревни Родиона-Марфина Иван Михайло... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Александра Парфёновна
Отец ребёнка: Пеньков Парфён Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866