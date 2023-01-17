Власова (Пенькова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Пеньков Матвей Минеевич
Мать: Пенькова Анна Якимова
Бракосочетание
15.02.1861
п. Шуминского
Жених Югринская волость поч. Шуминского Государств. крестьянин Семён Иванович Власов вероиспов. православного первый брак 23 года | Невеста девица 23 год. | Поручители: по жениху Югринской волости поч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Шуминского
Смерть
После 1861