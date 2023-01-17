Власова (Пенькова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Пенькова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пеньков Матвей Минеевич

Мать: Пенькова Анна Якимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1861

Муж: Власов Семён Иванович

п. Шуминского
Жених Югринская волость поч. Шуминского Государств. крестьянин Семён Иванович Власов вероиспов. православного первый брак 23 года | Невеста девица 23 год. | Поручители: по жениху Югринской волости поч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Шуминского
Смерть
После 1861
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