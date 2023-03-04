Власов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Семён Иванович

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Место рождения

п. Шуминского

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Шуминского
Бракосочетание
15.02.1861

Жена: Власова Анна Матвеевна

п. Шуминского
Жених Югринская волость поч. Шуминского Государств. крестьянин Семён Иванович Власов вероиспов. православного первый брак 23 года Невеста девица 23 год. Поручители: по жениху Югринской волости починка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Шуминского
Смерть
Неизвестно
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