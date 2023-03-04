Власов Семён Иванович
Место рожденияп. Шуминского
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Шуминского
Бракосочетание
15.02.1861
Жена: Власова Анна Матвеевна
п. Шуминского
Жених Югринская волость поч. Шуминского Государств. крестьянин Семён Иванович Власов вероиспов. православного первый брак 23 года Невеста девица 23 год. Поручители: по жениху Югринской волости починка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Шуминского
Смерть
Неизвестно