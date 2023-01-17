Пенькова (?) Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Рождение ребёнка
28.07.1885
Дочь: Наталия Игнатьевна
Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно