Пенькова (?) Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенькова (?) Татьяна Трофимова

Пенькова (?) Татьяна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1885

Дочь: Наталия Игнатьевна

Отец ребёнка: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Игнат Матвеевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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