Пенькова (Лубягина) Евгения Осиповна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Лубягин Осип .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Пенькова) Васса Миколовна
Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович
Рождение ребёнка
28.08.1812 ст.
Сын: Пеньков Александр Минеевич
Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович
Смерть
1858