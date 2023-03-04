Пенькова (Лубягина) Евгения Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Лубягина) Евгения Осиповна

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лубягин Осип .

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Миней Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Пеньков Иван Минеевич

Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пеньков Матвей Минеевич

Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Пенькова) Васса Миколовна

Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1812 ст.

Сын: Пеньков Александр Минеевич

Отец ребёнка: Пеньков Миней Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1858

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