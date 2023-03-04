Лубягин Осип .
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубягин Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лубягина Федосия Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пенькова (Лубягина) Евгения Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1795