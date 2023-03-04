Лубягин Осип . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубягин Осип .

Лубягин Осип .

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лубягин Обший

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Лубягин Михаил Осипович

Мать ребёнка: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лубягина Федосия Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пенькова (Лубягина) Евгения Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1795
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.