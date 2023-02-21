Лубягин Обший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Лобанов Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубягин Евдоким .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубягин Алексей .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубягин Осип .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубягин Фёдор .
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно