Лубягин Обший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Обший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Лобанов Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Лубягин Фадей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лобанов Макар Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубягин Евдоким .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубягин Алексей .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубягин Осип .

Мать ребёнка: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубягин Фёдор .

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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