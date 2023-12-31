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Решетнников Иван Дмитриев

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Решетнников Дмитрий Иванович

Мать: Настасья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Решетнников Екатерина Иванович

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Иванова

Смерть
1822
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