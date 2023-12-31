Решетнников Иван Дмитриев
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1761
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Решетнников Дмитрий Иванович
Мать: Настасья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Решетнников Екатерина Иванович
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Иванова
Смерть
1822