Настасья Иванова
Место рожденияИгнатева, тюменская область
Дата рождения1728
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1756
Сын: Решетнников Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Решетнников Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794
д. Клюева Тюменская область, тюменская область