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Настасья Иванова

Место рождения

Игнатева, тюменская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатева, тюменская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Решетнников Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Решетнников Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Решетнников Дмитрий Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетнников Дмитрий Иванович

Смерть
1794
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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