Решетнников Дмитрий Иванович
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1728
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Решетнников Иван
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Настасья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1756
Сын: Решетнников Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Решетнников Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова
Смерть
1796
д. Клюева Тюменская область, тюменская область