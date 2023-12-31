Решетнников Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Дмитрий Иванович

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Решетнников Иван

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Настасья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Решетнников Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Решетнников Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

Смерть
1796
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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