Решетнников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721
Сын: Решетнников Сава Иванович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1723
Сын: Решетнников Петр Иванович
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1728
Сын: Решетнников Дмитрий Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1733
Сын: Решетнников Фотей Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область