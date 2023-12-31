Решетнников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Решетнников Сава Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Решетнников Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Решетнников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Решетнников Фотей Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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