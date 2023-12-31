(Решетникова) Анна Иванова
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Решетнников Иван Дмитриев
Мать: Лукерья Иванова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1809
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1810
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1811
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1814
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно