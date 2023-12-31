(Решетникова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетникова) Анна Иванова

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

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1817 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Решетнников Иван Дмитриев

Мать: Лукерья Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Зверев Иван Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Иван Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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