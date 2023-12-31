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Лукерья Иванова

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Решетнников Екатерина Иванович

Отец ребёнка: Решетнников Иван Дмитриев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Решетнников Иван Дмитриев

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетнников Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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