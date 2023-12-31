Лукерья Иванова
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Решетнников Екатерина Иванович
Отец ребёнка: Решетнников Иван Дмитриев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Решетнников Иван Дмитриев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область