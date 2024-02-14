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Аминов Хайрулла Абдуллович

Место рождения

Деревня Ибракаево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

16.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Мать: Аминова Хатира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
27.05.1938

Дочь: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Аминов Салават Хайруллович

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
19.05.1942

Дочь: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
06.03.1945

Сын: Аминов Явдат Хайруллович

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
06.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
10.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Смерть
16.05.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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