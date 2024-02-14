Аминов Хайрулла Абдуллович
Место рожденияДеревня Ибракаево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Дата рождения1908
Дата смерти16.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
27.05.1938
Дочь: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Аминов Салават Хайруллович
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
19.05.1942
Дочь: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
06.03.1945
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
06.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
10.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна
Смерть
16.05.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно