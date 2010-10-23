Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

27.05.1938

Дата смерти

23.10.2010

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938

Отец: Аминов Хайрулла Абдуллович

Мать: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якупов Исмагил Нугуманович

Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якупов Исмагил Нугуманович

Рождение ребёнка
15.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якупов Исмагил Нугуманович

Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якупов Исмагил Нугуманович

Смерть
23.10.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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