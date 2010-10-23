Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения27.05.1938
Дата смерти23.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Рождение ребёнка
15.01.1962
Рождение ребёнка
01.01.1964
Смерть
23.10.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно