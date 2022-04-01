Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

19.05.1942

Дата смерти

?.04.2022

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942

Отец: Аминов Хайрулла Абдуллович

Мать: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллагулов Фаиз Абдуллович

Рождение ребёнка
23.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллагулов Фаиз Абдуллович

Рождение ребёнка
19.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллагулов Фаиз Абдуллович

Рождение ребёнка
13.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллагулов Фаиз Абдуллович

Рождение ребёнка
21.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллагулов Фаиз Абдуллович

Смерть
?.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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