Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения19.05.1942
Дата смерти?.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1968
Рождение ребёнка
19.11.1969
Рождение ребёнка
13.01.1974
Рождение ребёнка
21.05.1976
Смерть
?.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно