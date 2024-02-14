Аминова Хатира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминова Хатира

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминов Хабибулла Абдуллович

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминов Хамидулла Абдуллович

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аминова) Мархаба Абдулловна

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Аминов Хайрулла Абдуллович

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Аминов Сахий Абдуллович

Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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