Аминова Хатира
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминов Хабибулла Абдуллович
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминов Хамидулла Абдуллович
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аминова) Мархаба Абдулловна
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Аминов Хайрулла Абдуллович
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Рождение ребёнка
20.05.1920
Отец ребёнка: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно