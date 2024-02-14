Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Аминов Хайрулла Абдуллович

Мать: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович

Рождение ребёнка
06.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович

Рождение ребёнка
25.03.1963

Сын: Хуббетдинов Ирик Абубакирович

Отец ребёнка: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович

Смерть
?.05.1965
Похороны
Неизвестно

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