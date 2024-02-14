Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения1935
Дата смерти?.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович
Рождение ребёнка
25.03.1963
Сын: Хуббетдинов Ирик Абубакирович
Отец ребёнка: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович
Смерть
?.05.1965
Похороны
Неизвестно