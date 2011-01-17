Хуббетдинов Ирик Абубакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуббетдинов Ирик Абубакирович

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

25.03.1963

Дата смерти

17.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963

Отец: Хуббетдинов Абубакир Шамсетдинович

Мать: Хуббетдинова (Аминова) Галия Хайрулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2011
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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