Хуббетдинов Ирик Абубакирович
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения25.03.1963
Дата смерти17.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2011
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно