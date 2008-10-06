Аминов Салават Хайруллович
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения03.03.1940
Дата смерти06.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно