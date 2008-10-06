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Аминов Салават Хайруллович

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

03.03.1940

Дата смерти

06.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940

Отец: Аминов Хайрулла Абдуллович

Мать: Аминова (Асфандиярова) Мукарама Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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