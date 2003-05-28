Калмыкова (Панова, Антипьева) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Панова, Антипьева) Софья Васильевна

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Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.09.1912

Дата смерти

28.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912

Отец: Панов Василий Николаевич

Мать: Панова Ольга Алексеевна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Крещение
14.09.1912 ст.
Восприемники: Крестьянин той же деревни ...Николаевич Панов и крестьянская девица Татьяна Алексеевна Панова
Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Антипьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1937

Дочь: Антипьева Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Антипьев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович

Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Награда
27.06.1946
Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Рождение ребёнка
13.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Семёнович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Семёнович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Михаил Семёнович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка | Должность: домохозяйка
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
28.05.2003
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область