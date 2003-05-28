Калмыкова (Панова, Антипьева) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1912
Дата смерти28.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912
Отец: Панов Василий Николаевич
Мать: Панова Ольга Алексеевна
Крещение
14.09.1912 ст.
Восприемники: Крестьянин той же деревни ...Николаевич Панов и крестьянская девица Татьяна Алексеевна Панова
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Антипьев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1937
Дочь: Антипьева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Антипьев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Антипьев Алексей Иванович
Награда
27.06.1946
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Рождение ребёнка
13.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
10.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка | Должность: домохозяйка
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно