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Антипьев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Антипьев Иван Николаевич

Мать: Антипьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Антипьев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1937

Дочь: Антипьева Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Антипьев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Софья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.02.1942
Причина смерти: погиб на ВОВ
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