Антипьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти18.02.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Антипьев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1937
Дочь: Антипьева Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Антипьев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1942
Причина смерти: погиб на ВОВ