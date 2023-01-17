село Бродокалмак, село Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Бродокалмак

Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9213Бродокалматское, сел.при рч. Тече.12021197715722Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3 и еженедельные — по пятницам и субботам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Бродокалматская волость
1884. Бродокалматское, село бывшее государственное, при речке Тече, дворов 301, жителей 1697, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, шко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Красноармейский район
324824Бродокалмаксело55°34'00"62°05'00"N-41-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Красноармейский муниципальный район, Бродокалмакское сельское поселение
75634415101с Бродокалмаксело
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