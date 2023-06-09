Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1879

Отец: Панов Иван Александрович

Мать: Панова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
29.05.1897

Сын: Антипьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Панова, Никитина Агрепина Ивановна

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Антипьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Антипьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно