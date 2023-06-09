Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1879
Рождение ребёнка
29.05.1897
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Панова, Никитина Агрепина Ивановна
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1905
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Антипьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Антипьев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно