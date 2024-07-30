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Панова Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Панов Василий Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Панов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Панов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Панов Александр Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Панов Никита Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Ильич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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