Панова Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Панов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно