Панова, Никитина (Антипьева) Агрепина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова, Никитина (Антипьева) Агрепина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Антипьев Иван Николаевич

Мать: Антипьева (Панова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Тимофей

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Панов Тимофей

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Якимчук (Панова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Панов Тимофей

Рождение ребёнка
12.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Алексей Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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