Панова, Никитина (Антипьева) Агрепина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Тимофей
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Панов Тимофей
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Якимчук (Панова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Панов Тимофей
Рождение ребёнка
12.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Алексей Васильевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно