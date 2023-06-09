Никитин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова, Никитина Агрепина Ивановна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Белоярский, Белоярский, Свердловская область