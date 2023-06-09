Никитин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова, Никитина Агрепина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова, Никитина Агрепина Ивановна

Смерть
1957
Белоярский, Белоярский, Свердловская область
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