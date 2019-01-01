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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2257Белоярское, сел.при р. Пышме.521586339334Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
418. Белоярское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 143, жителей 594, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часовня, шк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Белоярское9531895510121728373034587122
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Белоярское, на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. станц., фельдш. пун., кварт. зем. нач. и станов. прист., еженед. базар по четвергам, р Показать все Белоярское общество133377365Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские 52—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Белоярское, с. 3446076571264русские1264——Белоярскойр. Пышмаст. Баженово41922тракт. агр. п., зем. п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10513Белоярскийпгт56°45'с.ш.61°24'в.д.O-41-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000051рп Белоярскийрабочий поселок