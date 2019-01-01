рабочий посёлок Белоярский, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Белоярский

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2257Белоярское, сел.при р. Пышме.521586339334Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Белоярская волость
418. Белоярское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 143, жителей 594, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часовня, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Белоярская волость
село Белоярское9531895510121728373034587122

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Белоярская волость
1) с. Белоярское, на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. станц., фельдш. пун., кварт. зем. нач. и станов. прист., еженед. базар по четвергам, р Показать все Белоярское общество133377365Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские 52

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Баженовский район (б. Белоярский) , Белоярский сельсовет
3. Белоярское, с. 3446076571264русские1264Белоярскойр. Пышмаст. Баженово41922тракт. агр. п., зем. п., кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
10513Белоярскийпгт56°45'с.ш.61°24'в.д.O-41-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000051рп Белоярскийрабочий поселок

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