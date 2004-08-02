Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреева (Панова) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

02.08.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Панов Тимофей

Мать: Панова, Никитина (Антипьева) Агрепина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреев Вячеслав Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреев Вячеслав Александрович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреев Вячеслав Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.08.2004

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