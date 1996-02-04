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Калмыков Михаил Семёнович

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Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

21.09.1906 ст.

Дата смерти

04.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906 ст.

Отец: Калмыков Семён Алексеевич

Мать: Калмыкова Анна Александровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
09.08.1954

Жена: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
04.02.1996
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

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