Калмыков Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения21.09.1906 ст.
Дата смерти04.02.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906 ст.
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Бракосочетание
09.08.1954
Смерть
04.02.1996