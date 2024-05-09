Панова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти?.10.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: Калмыкова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Иванова (Панова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич
по записи в МК Теченского села 1916-1917 (ОГАЧО, ф.И226, оп.9, д.178) родилась 02.12.1917, крещение 03.12.1917
Рождение ребёнка
23.02.1920
Дочь: Баскова (Панова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич
По Книга записей о рождении Красноармейского р-на 1920 г . (ОГАЧО, ф.Р2083, оп.1, д.67) родилась 11.02.1920
Смерть
?.10.1920