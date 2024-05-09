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Панова Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.10.1920

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Панов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Калмыкова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Иванова (Панова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
по записи в МК Теченского села 1916-1917 (ОГАЧО, ф.И226, оп.9, д.178) родилась 02.12.1917, крещение 03.12.1917
Рождение ребёнка
23.02.1920

Дочь: Баскова (Панова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По Книга записей о рождении Красноармейского р-на 1920 г . (ОГАЧО, ф.Р2083, оп.1, д.67) родилась 11.02.1920
Смерть
?.10.1920
Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

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