Иванова (Панова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1917
Дата смерти04.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917
Отец: Панов Василий Николаевич
Мать: Панова Ольга Алексеевна
по записи в МК Теченского села 1916-1917 (ОГАЧО, ф.И226, оп.9, д.178) родилась 02.12.1917, крещение 03.12.1917
Рождение ребёнка
23.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область