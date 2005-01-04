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Иванова (Панова) Анна Васильевна

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Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.11.1917

Дата смерти

04.01.2005

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917

Отец: Панов Василий Николаевич

Мать: Панова Ольга Алексеевна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
по записи в МК Теченского села 1916-1917 (ОГАЧО, ф.И226, оп.9, д.178) родилась 02.12.1917, крещение 03.12.1917
Рождение ребёнка
23.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
04.01.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область